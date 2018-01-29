Власти Китая обвинили двух своих граждан в шпионаже в пользу Тайваня

ПЕКИН, 29 янв — РИА Новости. Прокуратура китайской провинции Цзянсу в понедельник предъявила обвинения двум гражданам КНР в шпионаже в пользу Тайваня, передает агентство Синьхуа.

Как сообщил глава провинциальной прокуратуры Лю Хуа, подозреваемые Ма Лянлян и Лян Синь были завербованы в июле 2016 года тайваньским шпионом У Жуном и сознательно предоставляли ему военную информацию через электронную почту.

Лю Хуа подчеркнул, что действия обвиняемых серьезно подорвали безопасность материкового Китая, при этом других подробностей дела он не привел. Следствие в отношении двух обвиняемых продолжается.

Шпионаж в Китае является одним из наиболее серьезных видов преступления, мера пресечения по таким делам может быть крайне строгой вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.