В Киеве возбудили дело об убийстве после стрельбы в здании лотереи

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" после инцидента со стрельбой в Киеве, в результате которого один человек погиб и один пострадал, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

Ранее в полиции сообщили, что стрельба произошла в Шевченковском районе Киева в помещении пункта национальной лотереи.

"Следователи начали уголовное производство по части второй статьи 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

При этом начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что погибший в результате стрельбы был работником охраной фирмы.

"Выяснили, что произошел конфликт, одна из сторон применила устройство для отстрела резиновых пуль и от полученных ранений погиб мужчина 1983 года рождения, работник одной из частных фирм, другой получил ранения. Там есть два решения суда, решение судов первой инстанции, которые двум разным владельцам дают право собственности. Была одна частная охранная структура, приехала другая, произошел конфликт, полицию не вызвали, пока не произошла стрельба", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".