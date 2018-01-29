В Каталонии почти 20 человек пострадали при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Как минимум 17 человек пострадали в результате пожара, который начался в понедельник утром в жилом доме в муниципалитете Реус в Каталонии.

Как сообщили в Twitter пожарная служба и местные правоохранительные органы, возгорание началось в одной из квартир жилого дома. Многих жильцов пришлось эвакуировать через окна и крышу. Один пострадавший был госпитализирован с ожогами лица 3-й степени. Еще 16 человек отравились дымом.

Сообщается, что пожар повредил только один из этажей, поэтому многие жильцы смогли вернуться домой.