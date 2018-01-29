"На ходу выпадают каски": в Киеве раскритиковали состояние машин ВСУ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Половину санитарных автомобилей "Богдан-2251", доставленных на позиции украинской армии в Донбассе, пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщила член совета волонтеров при Минобороны Украины Валентина Варава.
Из 50 поставленных машин 20 уже были в ремонте, еще пять автомобилей починили на месте, пояснила волонтер. Кроме того, на трех отремонтированных транспортных средствах нашли производственный брак, из-за чего технику вернули на завод.
По словам Варавы, готовы лишь два автомобиля, однако медики не хотят их использовать, поскольку машины слишком сильно трясутся на ходу.
Согласно гособоронзаказу, ВСУ должны принять у Министерства обороны сто санитарных машин.