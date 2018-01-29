"На ходу выпадают каски": в Киеве раскритиковали состояние машин ВСУ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Половину санитарных автомобилей "Богдан-2251", доставленных на позиции украинской армии в Донбассе, пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщила член совета волонтеров при Минобороны Украины Валентина Варава.

Из 50 поставленных машин 20 уже были в ремонте, еще пять автомобилей починили на месте, пояснила волонтер. Кроме того, на трех отремонтированных транспортных средствах нашли производственный брак, из-за чего технику вернули на завод.

По словам Варавы, готовы лишь два автомобиля, однако медики не хотят их использовать, поскольку машины слишком сильно трясутся на ходу.

"Во время одной из последних эвакуаций "Богданом" на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет", — подчеркнула волонтер.

Согласно гособоронзаказу, ВСУ должны принять у Министерства обороны сто санитарных машин.