Во Франции потребовали отставки министра, обвиняемого в изнасиловании

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Франции "Республиканцы" потребовала отставки министра госслужбы и госбюджета Жеральда Дарманена, которого обвиняют в изнасиловании, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент с участием будущего министра произошел еще в 2009 году. Бывшая "девушка по вызову" обвиняет Дарманена в изнасиловании, которое якобы произошло, когда она обратилась к молодому функционеру партии "Союз за народное движение" (бывшее название "Республиканцев") за юридической помощью. Расследование по этой жалобе было возобновлено на прошлой неделе.

"Мы уважаем презумпцию невиновности. Но учитывая серьезность обвинений и ради прозрачности данного уголовного дела, мы считаем, что у него (Дарманена) нет другого выбора кроме отставки", — заявила представитель "Республиканцев" в ходе еженедельной пресс-конференции.

Ранее с петицией, призывающей к отставке Дарманена, выступили активистки борьбы за права женщин. Сам министр категорически отвергает выдвинутые против него обвинения.