В украинском МВД назвали возможную причину взрыва в Харькове

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Причиной взрыва в Харькове, по предварительным данным, стала боевая граната, МВД Украины не исключает версию теракта, сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк.

Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что возле магазина в Харькове произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство".

"По предварительным выводам экспертов, установлено, что взрыв мог быть вызван с применением боевой гранаты… Впрочем, правоохранители разрабатывают несколько возможных версий ЧП, в том числе, покушение на убийство и другие. Также, не исключено, что этот инцидент после выяснения всех обстоятельств может быть переквалифицирован на статью 258 УК Украины "террористический акт", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

По его словам, пострадавшие в результате взрыва находятся в больнице.

По информации сайта Телевизионной службы новостей украинского телеканала "1+1", взрыв произошел возле аптеки в Харькове, уборщица заметила пакет на ступеньках и раскрыла его, после этого он взорвался. По предварительной версии, взрывчатку подложили в аптеку из-за деятельности ее владельца.