ВС Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили по лишению его гражданства

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Верховный суд Украины перенес на 16 февраля рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Сакашвили по лишению его гражданства Украины, это сделано для проверки соблюдения законности порядка назначения судей.

"Удовлетворить ходатайство защиты о переносе заседания на 16 февраля 10.00 (11.00 мск)", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

Ходатайство адвокатов Саакашвили касалось предоставления времени для получения протокола автоматизированного назначения судей по делу Саакашвили для проверки соблюдения этой процедуры.

Судья напомнила адвокатам, что, согласно закону, двухмесячный срок для рассмотрения этого дела истекает 3 марта.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. В октябре Саакашвили сообщил, что получил из администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.