МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Обнаруживший военные базы США на карте с активностью фитнес-устройств австралийский студент не ожидал, что его открытие привлечет внимание общественности, пишет газета Sydney Morning Herald.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.

Ранее стало известно, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе в интернете на интерактивной карте, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. Речь идет о карте Global Heat Maps компании Strava. Содержащаяся в ней информация стала достоянием широкой общественности в минувшую субботу, после того, как 20-летний австралийский студент Натан Рузер, занимающийся Ближним Востоком, решил пристальнее изучить ее, а затем сообщил о своем открытии в Twitter, что, в свою очередь, привлекло внимание аналитиков и военных экспертов.

​"Я удивлен тем, сколько внимания повсеместно получила эта карта. Я ожидал, что эта информация будет чахнуть в кругах заучек… до тех пор, пока правительство США тихо не исправит проблему", — приводит издание слова Рузера.

Рузер также рассказал, что обнаружить базы не было сложно. Газета пишет, что это было "комбинацией интереса к сирийскому конфликту и способности учиться с помощью карт". "Если я вижу симпатичную карту, я обычно сразу смотрю на то, как Сирия на ней выглядит. В ту секунду, когда вы смотрите на Сирию, военные базы просто подсвечиваются", — рассказал студент.

Как сообщает газета, Рузер не жалеет о том, что опубликовал в Twitter карту, но он обеспокоен тем, что другие пользователи обнаружили гораздо больше информации, чем он предполагал. Кроме того, австралийский студент надеется, что благодаря его открытию "различные военные сообщества смогут провести линию между удобством и безопасностью". Рузер добавил, что не думает, что с ним выйдут на контакт какие-либо военные организации из-за его открытия.

Как сообщал официальный представитель Центрального командования ВС США полковник Джон Томас, американское военное ведомство изучает сложившуюся ситуацию. Пентагон ранее призывал военнослужащих применять фитнес-браслеты и в 2013 году распространил 2,5 тысячи из них в рамках пилотной программы по борьбе с ожирением.