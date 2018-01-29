Президент Зимбабве заявил, что предстоящие выборы пройдут мирно

ДАВОС (Швейцария), 29 янв – РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, пришедший к власти в декабре прошлого года путем военного переворота, заявил РИА Новости, что не сомневается в своей победе на предстоящих президентских выборах и намерен обеспечить их мирный характер.

"Да, я пойду на выборы через несколько месяцев, мы скажем, когда. Согласно конституции мы должны обновлять свой мандат каждые пять лет. И мы не будем этого забывать. Мы продолжим подчиняться конституции. Мы хотим защищать конституционализм в нашей системе, и мы сделаем так, что через несколько месяцев, когда мы объявим о выборах, наша страна будет мирной. Страна ждет этих выборов. И я не сомневаюсь в победе на выборах", — сказал он.

Мнангагва выразил уверенность, что смена власти, состоявшаяся в декабре 2017 года, также носила мирный характер.

"Во время этого периода трансформации, который длился 8-9 дней, сотни и сотни тысяч людей выходили на улицы Хараре и своих городов. Но не было ни одного инцидента вандализма, ни один магазин не пострадал. В действительности, криминальный уровень снизился на этот период. Что означает, что наши люди были сфокусированы на изменениях, которых они требовали. И партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (правящая партия) старается ответить на нужды людей", — добавил он.

В конце ноября 2017 года президент страны — 93-летний Роберт Мугабе — ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.