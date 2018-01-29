В СФ рекомендовали ратифицировать соглашение с Ираном о передаче осужденных

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате ратифицировать соглашение с Ираном о передаче осужденных.

Документ был подписан в Москве 28 марта 2017 года в целях развития международно-правовой базы российско-иранского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан, отмечается в документе. Сенаторы планируют рассмотреть соглашение на пленарном заседании 31 января.

В соответствии с документом лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. При этом принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

Соглашение не затрагивает вопросы, регулируемые договором о Евразийском экономическом союзе, и не противоречит иным международным договорам РФ. Его реализация будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете соответствующим профильным ведомствам.