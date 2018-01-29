ДАВОС, 29 янв – РИА Новости. Зимбабве рассчитывает на укрепление военно-технического сотрудничества с РФ и ждет российские инвестиции в строительство железных дорог и туризм, заявил в интервью РИА Новости президент страны Эммерсон Мнангагва, пришедший к власти в декабре прошлого года путем военного переворота.

"У нас всегда были очень дружественные отношения с Россией в этой области. У нас исторические отношения в области обороны и безопасности. И это не только продолжится, но и будет укрепляться и углубляться", — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия уже представлена в Зимбабве компаниями по добыче алмазов, золота и платины, но он хотел бы видеть российские инвестиции и в области добычи других полезных ископаемых, а также рассчитывает на развитие туризма.

"С новой ситуацией мы становимся более открыты. Мы не ограничиваем российские компании только этими двумя. Они могут приходить в развитие инфраструктуры, строительство железных, автомобильных дорог, обновление дорог. Они могут приходить в туризм. Именно поэтому у нас в Зимбабве появился слоган "Зимбабве открыт для бизнеса". Как правительство мы должны сделать так, чтобы создать среду для процветания бизнеса, и пересмотреть законодательство, чтобы облегчить создание бизнеса в Зимбабве", — сказал он.