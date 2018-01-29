Во Франции арестовали мужа убитой во время пробежки женщины

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полиция арестовала мужа молодой женщины Алексии Даваль, которая, как считалось, была убита во время утренней пробежки на востоке Франции три месяца назад, сообщает радиостанция RTL.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Алексия Даваль, проживающая в городе Гре-ла-Виль (департамент Верхняя Сона), 28 октября отправилась на пробежку и не вернулась. Через несколько дней ее обгоревшее тело было обнаружено в лесном массиве. Согласно данным криминальной экспертизы, женщина была оглушена и задушена.

Об обстоятельствах исчезновения женщины было известно лишь со слов ее супруга. В понедельник 34-летний Жонатан Даваль был арестован в своем доме, где в настоящее время проходит обыск.

Во Франции гибель Алексии Даваль вызвал широкий общественный резонанс. В Париже пользователи соцсетей договорились совершить пробежку, посвященную ее памяти и другим женщинам, ставшим жертвами агрессии во время утреннего моциона.