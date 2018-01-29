Президент Зимбабве рассчитывает на приезд российских наблюдателей на выборы

ДАВОС (Швейцария), 29 янв – РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, пришедший к власти в декабре прошлого года путем военного переворота, заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на приезд российских наблюдателей на предстоящие президентские выборы в стране.

"Такие страны, как Россия, выступали на нашей стороне, когда мы находились под санкциями Запада. У нас есть посольство РФ в Зимбабве. Согласно нашему законодательству, каждое посольство может направить пять человек наблюдателями на выборах. Но помимо этого я сам хочу, чтобы российские наблюдатели приехали на выборы", — сказал он.

Мнангагва также пригласил российских журналистов освещать президентские выборы в Зимбабве.