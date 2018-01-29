Китай осудил теракт в Кабуле

ПЕКИН, 29 янв — РИА Новости. Китай решительно осуждает теракт в Кабуле, жертвами которого стали более 100 человек, Пекин готов и в дальнейшем поддерживать Афганистан в борьбе с терроризмом, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан"*. По последним данным, число погибших в результате взрыва возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения. Как сообщают СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.

"Мы решительно осуждаем это нападение, глубоко скорбим о жертвах и выражаем свои искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших", — сказала Хуа Чуньин.

Дипломат подчеркнула, что "Китай выступает против любых форм терроризма и намерен в полной мере поддержать правительство и народ Афганистана в борьбе с терроризмом, которую они ведут ради поддержания национальной стабильности и безопасности своих граждан".

Она также сообщила, что теракт произошел "в 60 метрах от китайского посольства в Кабуле, мы крайне обеспокоены обеспечением безопасности дипмиссии и китайских граждан, к счастью, сотрудники посольства не пострадали". "Мы не получали сообщений о возможных раненых среди граждан КНР или организаций, посольство Китая в Афганистане предупредило своих граждан о необходимости быть крайне бдительными, соблюдать меры безопасности, не находиться в многолюдных местах", — добавила Хуа Чуньин.

В понедельник утром в Кабуле произошел еще одни теракт, когда группа боевиков атаковала национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. Силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению. На территории академии велась стрельба и были слышны взрывы. По последним данным в результате нападения погибли 11 человек, еще 16 получили ранения.

*Террористическая организация, запрещена в России