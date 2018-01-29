В Иране отремонтируют эсминец, столкнувшийся с волнорезом в Каспийском море

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Иранские военные планируют отремонтировать эсминец "Дамаванд", который ранее в этом месяце налетел на волнорез в Каспийском море, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана.

Официальный представитель иранской армии Шахин Тагихани заявил, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время, дата не уточняется. По его словам, в результате происшествия повреждения получил только корпус судна, препятствий для его восстановления нет.

Эсминец "Дамаванд" налетел на волнорез в Каспийском море 10 января неподалеку от порта Энзели и получил, согласно заявлению иранских военных, серьезные повреждения и нуждается в капитальном ремонте. Военные сообщали, что причиной инцидента стал шторм, однако замглавы организации портов и судоходства Ирана Хади Хагшенас заявил агентству Tasnim, что причиной послужили технические неполадки.

В то же время СМИ отмечали, что в результате столкновения за бортом оказались шесть человек, при этом четырех из них, по неофициальным данным, удалось спасти. Впоследствии было найдено тело одного из двух моряков, пропавших после происшествия.