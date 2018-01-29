В Харькове у магазина прогремел взрыв

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. В Харькове возле магазина прогремел взрыв, пострадали 53-летняя женщина и ребенок, сообщило областное управление Национальной полиции в Facebook.

Инцидент произошел утром на Клочковской улице.

По информации канала "112 Украина", женщина, которая шла по улице с двухлетним ребенком, увидела у супермаркета пакет и открыла его, после этого раздался взрыв.

Пострадавших госпитализировали с рваными ранами.

На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, также туда направилось руководство регионального главка Нацполиции.