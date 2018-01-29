Курсант университета воздушных сил ВС Украины погиб в Харькове

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба найден погибшим, сообщила в понедельник пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.

"В Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант", — говорится в сообщении командования в Faceboоk.

По данным командования, тело курсанта обнаружили накануне около 22.30 мск в университете.

Согласно сообщению, назначено служебное расследование, в качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

Позже пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области сообщила, что в связи с гибелью курсанта возбуждено уголовное дело. "Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 ("умышленное убийство") с пометкой "самоубийство", — говорится в сообщении полиции в Facebook.