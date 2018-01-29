Россиянину в Таиланде предъявлены обвинения в связи с ДТП - СМИ

Автомобиль Mercedes-Benz ML-250, за рулем которого находился россиянин, на месте ДТП на острове Пхукет. 29 января 2018

Автомобиль Mercedes-Benz ML-250, за рулем которого находился россиянин, на месте ДТП на острове Пхукет. 29 января 2018

БАНГКОК, 29 янв — РИА Новости. Россиянину, проживающему на острове Пхукет в Таиланде, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем причинение травм средней тяжести, сообщает в понедельник интернет-портал Phuket News.

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье в районе Таланг на острове Пхукет. Автомобиль Mercedes-Benz ML-250, за рулем которого находился россиянин, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda City, двигавшимся в противоположном направлении. Водитель "Хонды", гражданин Таиланда, получил травмы и был доставлен в больницу. Россиянин в аварии не пострадал, говорится в сообщении.

На допросе в полиции водитель "Мерседеса" сообщил, что ехал в аэропорт встречать жену после тренировки по тайскому боксу, на которой сильно устал, и заснул за рулем. Издание сообщает, что полиция пока не получила результатов анализа на содержание алкоголя в крови россиянина.