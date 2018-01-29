В Баку рассказали о судьбе азербайджанцев, уехавших воевать в Сирию и Ирак

БАКУ, 29 янв – РИА Новости. Около 300 азербайджанцев, входивших в радикальные группировки, уничтожены в Ираке и Сирии, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

"Имеются информации 300 погибших азербайджанцах в составе радикальных религиозных группировок в Сирии и Ираке", — сказал Гейдаров журналистам.

По его словам, 92 человека, участвовавших в боях, были привлечены к ответственности на родине. "260 человек, участвовавших в группах, были определены и лишены гражданства", — добавил зампредседателя.

Кроме того, Гейдаров сообщил, что есть информации о нахождении в Сирии и Ираке более 300 азербайджанских детей и женщин, "также подвергшихся влиянию радикальных группировок".

"Один ребенок уже возвращен в страну, он проходит процесс реабилитации. Есть еще 19 детей. В ближайшее время их привезут в страну. Они будут привлечены к процессу реабилитации с участием психолога, теолога и других специалистов", — отметил он.