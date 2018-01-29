ВВС НАТО один раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 29 янв — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, за неделю один раз поднимались в небо над Балтикой для сопровождения российских самолетов, заявляет в понедельник Минобороны Литвы.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября прошлого года выполняли истребители ВВС США F-15 с авиабазы в литовском городе Шяуляй. В январе датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon сменил американских летчиков.

"С 22 по 28 января истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По его данным, 25 января истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили российский самолет Су-34, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область. "Самолет летел без предоставленного заранее плана полета, с отключенными радиолокационными автоответчиками, экипаж судна не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами", — заявляет литовское Минобороны.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.