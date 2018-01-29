В Сети появилась запись "гневной тирады" жены Нетаньяху из-за статьи в СМИ

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Израильские СМИ опубликовали аудиозапись разговора на повышенных тонах супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сары с одним из советников семьи, сообщает NPR.

Материал был растиражирован под названием "Гнев, крики и потеря контроля: Сара Нетаньяху, какой вы ее никогда не слышали". На записи, сделанной в 2009 году, супруга главы израильского правительства якобы приходит в ярость из-за статьи в одном из изданий. Его журналисты написали об участии Сары Нетаньяху в благотворительном мероприятии для помощи беженцам из Дарфура, но не указали, что она работает психологом на общественных началах.

"Я делаю это! Как профессионал, как образованная женщина! Как пси-хо-лог! Бакалавр гуманитарных наук! Магистр!" — говорится на пленке.

Семья Биньямина Нетаньяху регулярно становится предметом нападок местных изданий. Ранее в центре скандала оказался сын премьер-министра: на аудиозаписи он якобы рассказывал о "деньгах, которые задолжал проституткам", и газовой сделке, которую глава правительства "лоббировал в интересах своего друга-бизнесмена".