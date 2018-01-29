Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели своего военного

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в понедельник о гибели военнослужащего, предположительно, в результате нарушения правил обращения с оружием.

"На оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на северном направлении линии соприкосновения, по предварительным данным в результате нарушения правил обращения с оружием, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий армии обороны Карабаха Овсеп Григорян 1998 года рождения", — говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.