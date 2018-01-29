Жээнбеков потребовал обеспечить подачу тепла в квартиры жителей Бишкека

БИШКЕК, 29 янв – РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал срочно обеспечить подачу тепла в квартиры жителей Бишкека, нарушенную из-за аварии на ТЭЦ города.

В минувшую пятницу на единственной ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате которой до минимума понизилась температура воды в трубах отопления. Авария произошла на фоне аномального похолодания. По данным синоптиков, начиная с 26 января температура воздуха в горных районах республики опустилась до минус 40-45 градусов. Прошедшей ночью в Бишкеке температура опускалась до минус 26 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы, приостановлен учебный процесс в школах республики.

"Держу этот вопрос на контроле с момента возникшей ситуации на ТЭЦ столицы страны. В ближайшее время в дома бишкекчан тепло должно доставляться в полном объеме", — заявил Жээнбеков в понедельник во время встречи с премьер-министром республики Сапаром Исаковым.

Глава государства потребовал обеспечить отоплением соцучреждения, оперативно реагировать на проблемы с теплоснабжением, предоставлять населению достоверную и полную информацию о происходящем на ТЭЦ. Он также заявил о необходимости "провести тщательный анализ причин ЧП на стратегическом объекте, чтобы впредь не допустить повторения ситуации" и привлечь к ответственности виновных, допустивших срыв работы ТЭЦ.

Распоряжением премьер-министра страны Сапара Исакова по всему городу открыты временные пункты обогрева. Всего за минувшие сутки в них обратились около 800 человек. В каждом районе столицы в самых людных местах установлены по 5 палаток обогрева, где всех нуждающихся обеспечивают питанием, горячим чаем и ночлегом. Минздрав сообщает о 2 гражданах, замерзших на улице в прошедшие сутки.

Ранее в минздраве сообщили об аварии в системе теплоснабжения крупнейшей больницы республики — национального госпиталя. В ночь на 29 января замерзли трубы в здании госпиталя инвалидов Великой отечественной войны. Кроме того, на фоне аномальных морозов не могут выйти на линию многие машины скорой медицинской помощи столицы – у них замерзло топливо.