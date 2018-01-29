Южная Корея надеется на визит "высоких гостей" из России на Олимпиаду

ТОКИО, 29 янв — РИА Новости. Главы государств и правительств 20 стран прибудут в Южную Корею по случаю проведения в феврале зимней Олимпиады в Пхёнчхане, и Сеул также надеется на приезд высоких гостей из России, заявил второй заместитель председателя Совета национальной безопасности в администрации южнокорейского президента Нам Гван Пхё.

"Мы надеемся, что и в случае с Россией будут в полной мере урегулированы нынешние проблемы с МОК и в Республику Корея смогут приехать высокопоставленные лица", — сказал Нам Гван Пхё в понедельник на брифинге в Сеуле.

По его словам, в связи с Олимпиадой Южную Корею посетят генеральный секретарь ООН, а также президенты Германии, Швейцарии, Польши, Словении, Словакии, Литвы, Эстонии, Латвии. Ожидаются также премьер-министры Японии, Норвегии, Голландии, Финляндии, Лихтенштейна, генерал-губернатор Канады, великий герцог Люксембурга, принцы Дании и Монако.

Южная Корея также рассчитывает на визит короля Швеции Карла XVI Густава, а США будет представлять вице-президент Майк Пенс.

Китай направит спецпредставителя председателя КНР, члена политбюро ЦК КПК Хань Чжэна, сообщил Нам Гван Пхё.

Представитель президентской администрации Южной Кореи отметил, что это будут самые крупные по числу участников зимние Олимпийские игры: 2943 спортсмена прибудут на них из 92 стран.

Олимпиада в Пхёнчхане намечена на период с 9 по 25 февраля. Как сообщалось ранее, Олимпийский комитет России (ОКР) 25 января объявил список из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018. 27 января МОК зарегистрировал этот список. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта не получили от комиссии МОК приглашения на Олимпиаду.