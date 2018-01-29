Никки Хейли призвала организаторов "Грэмми" не смешивать музыку и политику

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала организаторов музыкальной премии "Грэмми" не смешивать музыку и политику после миниатюры с участием экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон на вручении премии.

Во время мероприятия на экранах появлялись видеоролики, на которых ведущий церемонии Джеймс Корден "прослушивал" известных людей для аудиоверсии книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". В одной из таких миниатюр приняла участие бывший соперник американского президента на выборах демократ Клинтон.

"Всегда любила премии "Грэмми", но чтение актерами (книги) "Огонь и ярость" погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления политики", — написала Хейли в своем официальном Twitter-аккаунте.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента. Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил автору и издателю письма с требованием приостановить публикацию и распространение книги.