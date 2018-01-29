МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, кто хочет лишить Россию права вето в ООН
"Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве", — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в межд.праве.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 января 2018 г.
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер ранее заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.
"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.
Комментируя слова Климкина, официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ему сначала "навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".
Сейчас все постоянные члены Совбеза ООН – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания – обладают правом вето, который дает возможность блокировать любую резолюцию международной организации.