МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, кто хочет лишить Россию права вето в ООН

"Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в межд.праве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 января 2018 г.

​Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер ранее заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

Ранее о необходимости лишить Россию права вето неоднократно заявляли в Киеве. В частности, подобные высказывания делал глава МИД Украины Павел Климкин. Руководитель внешнеполитического ведомства также называл постоянное членство России в Совбезе "фундаментальной проблемой" и обвинял Москву в "разжигании" конфликтов в Европе.

Комментируя слова Климкина, официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ему сначала "навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".

Сейчас все постоянные члены Совбеза ООН – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания – обладают правом вето, который дает возможность блокировать любую резолюцию международной организации.