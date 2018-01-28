Трамп не собирается увольнять спецпрокурора по России Мюллера

Спецпрокурор по российскому расследованию Роберт Мюллер после встречи с членами судебного комитета Сената США в Вашингтоне. 21 июня 2017

Спецпрокурор по российскому расследованию Роберт Мюллер после встречи с членами судебного комитета Сената США в Вашингтоне. 21 июня 2017

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается увольнять спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, заявил в воскресенье директор Белого дома по взаимодействию в области законодательства Марк Шорт.

"Я не слышал о том, чтобы президент даже намекал на желание уволить Роберта Мюллера", — сказал Шорт в эфире телекомпании Fox News.

Он подчеркнул, что "Белый дом продолжает всеми возможными способами сотрудничать, предоставляя спецпрокурору любые документы, которые он запрашивает". "Мы продолжаем работать вместе. Роберт Мюллер остается спецпрокурором, и мне не известно о разговорах, в которых президент выражал бы стремление уволить его", добавил Шорт.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что "налогоплательщики потратили миллионы долларов на расследование, которое не выявило взаимодействий (Трампа) с Россией".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщило, что Трамп приказал уволить спецпрокурора по делу РФ Роберта Мюллера в июне 2017 года, но главный юрист Белого дома выступил против этого под угрозой отставки. Трамп опроверг информацию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.