В результате вооруженного нападения в баре в Канкуне погибли трое

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. По меньшей мере три человека стали жертвами вооруженного нападения в одном из баров мексиканского курорта Канкун, еще четверо получили ранения, сообщает портал Excelsior.

По информации портала, инцидент произошел в субботу около 20.30 (04.30 мск) в баре Oasis. На место событий прибыли сотрудники полиции и медицинских служб. Жертвами стали три человека, четверо пострадавших были доставлены в ближайшие больницы.

Как сообщается, по неофициальным данным, в бар ворвались трое мужчин и сразу же выстрелили в сотрудника службы безопасности заведения. Две жертвы нападения скончались на месте, третья — по пути в больницу.

Дальнейшие детали инцидента пока выясняются.