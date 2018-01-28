У полицейского участка в колумбийской Барранкилье прогремел взрыв

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Второй взрыв прогремел у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья, где накануне три человека стали жертвами сработавшего самодельного взрывного устройства, сообщает радиостанция Caracol.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало рано утром в субботу у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья, погибли не менее трех сотрудников, около 30 ранены.

По информации радиостанции, взрыв прогремел около 4.00 (12.00 мск). По предварительным данным, два человека ранены, один из них не является сотрудником полиции.

Место взрыва оцеплено. На данный момент проводится расследование произошедшего.