На дорогах Дубая установят тысячи "умных" камер с распознаванием лиц

ДУБАЙ, 28 янв — РИА Новости. Тысячи камер, собирающих информацию для различных правительственных учреждений, установят на дорогах Дубая, сообщает издание Gulf News.

Новый проект является частью программы по превращению Дубая в "умный город" к 2021 году.

Проект под названием "Oyoon" (глаза) будет отслеживать преступные действия в городе. Согласно планам полиции, он уменьшит число ДТП и увеличит безопасность на дорогах.

С помощью искусственного интеллекта камеры смогут анализировать живую картинку без человеческого вмешательства. Искусственный интеллект, с помощью которого камера будет распознавать лица, предметы и транспортные средства, сможет определить нарушителя ПДД и позволит полиции выписывать штраф водителю без необходимости останавливать его транспортное средство.

В скором времени все камеры будут объединены так, что собранная ими информация будет поступать в единый центр, что позволит быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, камеры установят не только на дорогах, но и по всему городу, что позволит выслеживать преступников и уменьшит число преступлений, отметили в полиции.

Также полиция Дубая заявила, что сможет использовать аудиосистему в камерах, чтобы предупреждать преступников о том, что за ними наблюдают, еще до того, как они совершили преступление.