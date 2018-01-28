В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще один получил ранения в результате вооруженного нападения на севере Мексики, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на источники в генпрокуратуре штата Нуэво-Леон.

По информации издания, инцидент произошел после 21.15 (06.15 мск) в жилом доме в пригороде Монтеррея. Группа мужчин ворвалась в дом и открыла огонь. Семь человек скончались на месте, еще один был ранен.

Согласно информации газеты Mundo, раненый мужчина также впоследствии скончался. Во время нападения потерпевшие смотрели футбольную игру. Как сообщается, убийство совершили по меньшей мере четыре человека, их лица были скрыты капюшонами.

Мотивы нападавших на данный момент не установлены.