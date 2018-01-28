ТРОМСЁ (Норвегия), 28 янв – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Океанариум в городе Тромсё наряду с мурманским считается самым северным в мире – здесь живут два тюленя и два морских зайца, которые каждый день демонстрируют зрителям чудеса своего интеллекта, артистичность и музыкальность, а один из обитателей прославился тем, что исполнил соло для арктической симфонии "-273,15 С" норвежского композитора Арнта Хокона Анесена.

Зайцы в самом расцвете сил

Океанариум в городе Тромсё, расположенном на 400 километров севернее полярного круга, был построен 20 лет назад в центре "Полярия", который знакомит посетителей с флорой, фауной и историей исследований в Арктике.

На большой поток туристов тогда едва ли рассчитывали – городок считался рыбацким и студенческим. Как говорит менеджер океанариума Эспен Рафтер, руководство "Полярии" рассчитывало, что полюбоваться на морских обитателей едва ли будут собираться 40-50 тысяч посетителей в год. В прошлом году здесь зафиксирован рекорд – 135 тысяч гостей, и учитывая растущую популярность зимнего туризма в таких городах, как Тромсё, это не предел.

Эспен работает здесь практически с открытия океанариума. Сегодня в закрытом бассейне живут четверо постояльцев – два морских зайца (их называют лахтаками) Май Сан и Белла, а также два обыкновенных тюленя — брат и сестра Лоффен и Лира. Зайцы родились в дикой природе на Шпицбергене, откуда их привезли в океанариум ученые. Лоффен и Лира появились на свет в датском бассейне, и никогда не жили в привычных для их собратьев условиях.

"Морским зайцам по 14 лет – можно сказать, они в самом расцвете сил, поскольку лахтаки могут жить в неволе до 30 лет. Особенность этих арктических видов в том, что их редко где в мире можно увидеть в неволе. Опыт содержания таких животных очень небольшой", — говорит Эспен.

Задание для тюленей

Редко кому удается превратить стандартный прием пищи в забавное шоу, но у обитателей "Полярии" это прекрасно получается, и уже много лет посетители центра спешат в часы кормлений в барьерам бассейна. Тренеры выносят каждому питомцу по ведру рыбы, после чего начинается игра – тюлени и лахтаки ныряют к самому дну за добычей, выбираются на декоративные льдины и выпрашивают добавки.

"В самом начале, когда я получил здесь работу, мне сказали – тюлени должны быть дикими, но уже через неделю я понял, что это невозможно, они становятся ручными. Потом мы поняли, что надо их дрессировать, но как это делать, мы не знали", — говорит представитель океанариума.

На помощь тюленьей команде и ее тренерам пришла датская "укротительница тюленей", которая показала несколько приемов. Перейти на новый профессиональный уровень помогли тренеры мурманского океанариума. И хотя оба центра содержания арктических животных – и в Мурманске, и в Тромсё, расположенные примерно на одной широте, – борются за звание "самого северного в мире океанариума", конкуренции здесь нет.

"Мы связались с тренерами мурманского океанариума, я сам был там несколько раз, они приезжали сюда и обучали нас дрессировать тюленей, мы получали нужный опыт", — говорит Эспен.

Не труднее, чем футбольная тренировка

Один из тренеров океанариума, когда только приступил к тренировкам с тюленями, признался коллегам, что с собственной собакой у него было больше мороки. Тюлени – животные интеллектуальные. В России, например, их тренируют не только забавлять зрителей уморительными трюками, но и выполнять задачи для министерства обороны.

Тренеры в Тромсё не пошли по пути мурманских коллег, которые три раза в день собирают публику на тюленьи шоу, а решили развлекать самих животных. "Они очень любят тренироваться. Есть определенные правила, техники. Мы тренируем технику так называемого положительного подкрепления, они получают награду каждый раз, когда ведут себя так, как от них требуется. Если ведут себя неправильно – мы игнорируем. Это примерно как тренировать футболистов", — смеется Эспен.

При этом животных никто не торопит с результатами и не утомляет повторением одних и тех же трюков – чтобы тюлени и зайцы не заскучали. Каждый день им составляют новый план тренировок.

"Иногда у нас есть просто игровые занятия, им нравится играть. Мы должны также учитывать, какое настроение у животных – у них может быть плохое настроение, неудачный день. И тогда мы не заставляем их выполнять трудные задания, просто даем возможность расслабиться и отдохнуть", — поясняет тренер.

Соло с оркестром



Тренеры хорошо изучили характер и повадки воспитанников: кто-то чемпион по водным брызгам (это, кстати, самая маленькая обитательница океанариума Лира), а кто-то охотно станцует по Майкла Джексона.

Тюленью музыкальность несколько лет назад использовал норвежский композитор Арнт Хокон Анесен. Специально для музыкального фестиваля в Тромсё он написал сочинение "-273,15 С", впечатлившее и публику, и критиков. В композицию, которую исполнил камерный ансамбль "Арктическая симфониетта", Анесен ввел партию молодого тюленя.

Высокое тремоло, переходящее в глиссандо, по просьбе тренера тюлени могут исполнить а капелла для посетителей океанариума всего за одну маленькую рыбку.

В планах руководства "Полярии" — расширение центра с выселением арктических животных поближе к родной стихии — в бассейны под открытым небом. Возможно, тогда удастся принять новых постояльцев. Пока же романтические порывы Лиры и Люфена регулируют с помощью тюленьих пилюль.