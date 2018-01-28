Венесуэльская оппозиция подтвердила участие в переговорах с властями

МЕХИКО, 28 янв – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция подтвердила свое участие в возобновлении переговоров с властями, запланированных на воскресенье в Доминиканской Республике, но поставила ультиматум.

"Создание сбалансированного Национального избирательного совета, международные наблюдатели, право голосовать венесуэльцам вне страны… Пересмотр лишения права оппозиционеров на участие в политической борьбе и равные права на предвыборную агитацию – это часть наших требований", — говорится в коммюнике оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства".

По мнению оппозиции, воскресная встреча в Санто-Доминго должна стать определяющей для пересмотра властями страны своих позиций и избегания начала нерегулируемого кризиса.

Переговоры властей и оппозиции идут с сентября 2017 года в Доминиканской Республике. После нескольких раундов диалог был приостановлен.

Возобновление переговоров происходит на фоне недопуска объединенной в блок "Круглый стол демократического единства" венесуэльской оппозиции к выборам президента страны, которые должны пройти до 30 апреля. Верховный суд исключил коалицию из процесса валидации регистрационных документов партий, который проходит в эти выходные. Теперь входящие в блок партии, если их документы еще не признаны действительными, должны проходить процедуру самостоятельно.