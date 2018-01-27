Индия готова предоставить медпомощь пострадавшим при теракте в Кабуле

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв — РИА Новости. Индия решительно осуждает теракт в дипломатическом квартале Кабула и выражает готовность оказать афганской стороне всестороннее содействие, в том числе предоставить медицинскую помощь пострадавшим, говорится в сообщении МИД страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, не менее 40 человек погибли, еще 140 получили ранения.

"Индия решительно осуждает сегодняшнее варварское и трусливое нападение террористов в Кабуле, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Таким подлым атакам не может быть никакого оправдания. Виновные в этом нападении, а также их сторонники должны предстать перед судом", — сказано в сообщении.

В МИД заявили, что Нью-Дели "выражает солидарность народу и правительству Афганистана в эти тяжелые времена, ознаменовавшие собой всплеск бессмысленного насилия и террора" в этой стране.

"Мы выражаем искренние соболезнования родственникам жертв этих атак и молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Индия готова оказать (Афганистану – ред.) всестороннее содействие, в том числе предоставить медицинскую помощь пострадавшим", — заверили во внешнеполитическом ведомстве Индии.