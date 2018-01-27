Индия готова предоставить медпомощь пострадавшим при теракте в Кабуле

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв — РИА Новости. Индия решительно осуждает теракт в дипломатическом квартале Кабула и выражает готовность оказать афганской стороне всестороннее содействие, в том числе предоставить медицинскую помощь пострадавшим, говорится в сообщении МИД страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Индия решительно осуждает сегодняшнее варварское и трусливое нападение террористов в Кабуле, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Таким подлым атакам не может быть никакого оправдания. Виновные в этом нападении, а также их сторонники должны предстать перед судом", — сказано в сообщении.
В МИД заявили, что Нью-Дели "выражает солидарность народу и правительству Афганистана в эти тяжелые времена, ознаменовавшие собой всплеск бессмысленного насилия и террора" в этой стране.
"Мы выражаем искренние соболезнования родственникам жертв этих атак и молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Индия готова оказать (Афганистану – ред.) всестороннее содействие, в том числе предоставить медицинскую помощь пострадавшим", — заверили во внешнеполитическом ведомстве Индии.