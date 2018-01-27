Хуситы в Йемене освободили из-под стражи 650 сторонников Салеха

САНА, 27 янв — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" в Йемене освободили не менее 650 взятых ими под стражу сторонников убитого в декабре экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

Салех был убит в декабре минувшего года в перестрелке с хуситами — своими недавними союзниками. Она произошла на фоне конфликта, вспыхнувшего между лояльными экс-президенту военными и повстанцами в контролируемой ими столице Йемена Сане.

"Военные структуры (хуситов — ред.) освободили сегодня 650 военных спустя полтора месяца после их взятия под стражу в ходе столкновений, которые велись между "Ансар Алла" и силовиками экс-президента Йемена в столице Сане, а также провинциях Амран, Хадджа и Эль-Махвит", — сообщил источник.

По его словам, эта группа освобожденных не последняя, следующая ожидается в ближайшие дни.

В январе высокопоставленный источник в партии Салеха Всеобщий народный конгресс сообщил РИА Новости о соглашении между хуситами и сторонниками Салеха, которое призвано открыть "новую страницу" в партнерстве недавних союзников после их декабрьского конфликта. По этому договору хуситы обязались отпустить на свободу удерживаемых ими сторонников Салеха, за исключением нескольких его родственников.

Незадолго до своей гибели Салех заявил о разрыве партнерства с хуситами, с которыми сотрудничал в войне против действующих властей страны, продолжающейся с 2014 года.