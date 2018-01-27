Хуситы в Йемене освободили из-под стражи 650 сторонников Салеха

САНА, 27 янв — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" в Йемене освободили не менее 650 взятых ими под стражу сторонников убитого в декабре экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.
"Военные структуры (хуситов — ред.) освободили сегодня 650 военных спустя полтора месяца после их взятия под стражу в ходе столкновений, которые велись между "Ансар Алла" и силовиками экс-президента Йемена в столице Сане, а также провинциях Амран, Хадджа и Эль-Махвит", — сообщил источник.
По его словам, эта группа освобожденных не последняя, следующая ожидается в ближайшие дни.
Незадолго до своей гибели Салех заявил о разрыве партнерства с хуситами, с которыми сотрудничал в войне против действующих властей страны, продолжающейся с 2014 года.