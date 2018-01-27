Министры обороны США и Южной Кореи приветствовали межкорейский диалог

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Министры обороны США и Южной Кореи Джеймс Мэттис и Сон Ён Му приветствовали проведение межкорейских переговоров, сообщил в субботу Пентагон.

По его данным, встреча глав оборонных ведомств состоялась в пятницу на Гавайях.

"Министры приветствовали проведение межкорейского диалога, который стал результатом участия КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане", — отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Там указывается, что стороны договорились "о тесном сотрудничестве в обеспечении безопасности" предстоящих соревнований. Они также подтвердили приверженность "полной, подлежащей проверке и бесповоротной денуклеаризации Корейского полуострова".

Наряду с этим министры подтвердили приверженность США и Южной Кореи двустороннему альянсу. Мэттис также заверил коллегу в приверженности США обязательствам перед Южной Кореей, в частности, в плане обеспечения безопасности. Как отметили в Пентагоне, американский министр подчеркнул, что "любая атака КНДР на США, их территории или на их союзников, получит подавляющий ответ", говорится в сообщении.

Девятого января представители КНДР и Южной Кореи договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов, а также о совместных тренировках команд Юга и Севера на одном из горнолыжных курортов в Северной Корее. Позже была достигнута договоренность о совместном выходе команд на открытии Олимпиады под флагом объединения. Также было решено сформировать единую команду в женском хоккее для участия в зимних Олимпийских играх.