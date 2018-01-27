В Нигерии толпа избила "колдуна" за превращение человека в козла

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полиция штата Риверс в Нигерии начала расследование дела об избиении мужчины, которого нападавшие заподозрили в "колдовстве". Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post.

Местные жители решили напасть на мужчину из-за того, что за ним всюду следовал черный козел. Они посчитали, что животное раньше было "человеком". Нигерийцы пошли на "колдуна" толпой и избили его до полусмерти.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в полицейский участок.

Очнувшись, мужчина рассказал полицейским, что держит козла в качестве домашнего животного.

"Я был удивлен, что люди теперь считают, что я превратил человека в козла. Как такое возможно?", — заявил пострадавший.