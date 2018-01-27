Сотрудники министерства госбезопасности ЛНР обнаружили тайник с оружием

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в районе города Красный Луч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В поселке шахты "Новопавловская" города Красный Луч в одном из заброшенных домостроений сотрудники МГБ ЛНР обнаружили схрон военнослужащих ВСУ с огнестрельным оружием и боеприпасами, а также документами, подтверждающими их личность", — рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, из тайника кроме прочего изъяли автомат АК-74, несколько гранатометов, противопехотные и противотанковые мины, более 650 боеприпасов, а также комплект военной формы и документы двух военнослужащих ВСУ.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что схрон был заложен в августе 2014 года, в период оккупации поселка подразделениями ВСУ. По имеющейся информации на месте обнаружения тайника располагался наблюдательный пункт украинских силовиков", — добавили в ведомстве.