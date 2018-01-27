Не менее 63 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

Пострадавшие от взрыва в Кабуле, Афганистан. 27 января 2018

Пострадавшие от взрыва в Кабуле, Афганистан. 27 января 2018

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. По меньшей мере 63 человека погибли, еще 151 человек получил ранения в результате взрыва в столице Афганистана, передает телеканал 1TV со ссылкой на местных чиновников.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 140 пострадавших.

Как сообщил телеканал со ссылкой на заместителя главы МВД, полиция арестовала четырех человек, связанных с терактом.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле скорой помощи. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

Российское посольство находится далеко от места теракта, информации о пострадавших россиянах нет.