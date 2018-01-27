Хлам, Сало, Бурундук: украинцы предложили названия для нового броневика

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинские пользователи Сети предложили название для новой бронемашины, созданной инженерной группой "Арей" для вооруженных сил страны.

Ранее сотрудники "Национального промышленного портала" Украины объявили соответствующий конкурс на странице Facebook , пообещав победителю возможность прокатиться на броневике.

Подписчики охотно откликнулись на призыв, однако по большей части для того, чтобы высмеять новую технику. Так, среди предложенных вариантов оказались не самые грозные животные — "Бурундук", "Хорек" и "Бегемот". Некоторые пользователи предложили назвать машину "Сало", а другие — "Бардак".

Наибольшее количество лайков получило предложение дать броневику имя "Хлам". Тем не менее сотрудники портала не пояснили, как именно будут выбирать победителя, и мнение "голосовавших" может остаться без внимания.