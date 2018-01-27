ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (209)

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала запрещенную минскими договоренностями технику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Несмотря на относительное затишье, украинское командование продолжает нарушать минские соглашения в части касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, украинские силовики разместили три самоходные артустановки калибром 122 миллиметра в Камышевахе и шесть буксируемых гаубиц в Мироновском.

"Украинское командование продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений у линии соприкосновения, что запрещено минскими договоренностями", — заявил Марочко.

Он уточнил, что отмечено применение БПЛА в районе населенных пунктов Степовое и Троицкое.