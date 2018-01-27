Порошенко хочет решить личные проблемы с помощью Запада, считают в Госдуме

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пытается свои личные проблемы решать с помощью "западного коллектива", при этом популярность главы США Дональда Трампа в социальных сетях вдохновляет и украинского лидера на "интернет-монолог", считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о том, что европейским государствам необходимо объединиться против России и создать "новую коалицию". Соответствующая видеозапись с речью украинского лидера опубликована в Facebook

"Порошенко пытается свои личные проблемы решать с помощью "западного коллектива". После откровенного игнора его персоны на форуме в Давосе президент Украины бросил клич о помощи в социальных сетях. Украинскому президенту привиделось, что в интернете он сможет достичь популярности Дональда Трампа", — сказал Бальбека РИА Новости.

По мнению политика, "трамповское паблисити" вдохновляет и украинского президента на интернет-монолог.

"Правда, следует признать, что в этой ситуации и актер, и зритель — одно и то же лицо. Остается лишь блуждать по социальным сетям и взывать о помощи как "тень отца Гамлета"- шекспировские трагедии украинской модернизации", — подытожил он.