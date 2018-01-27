На Украине появятся подразделения "дорожной полиции Крыма"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины намерено создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Об этом глава ведомства Арсен Аваков заявил на коллегии МВД, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина".

Аваков призвал не удивляться и объяснил, что, пока Киев не вернет Крым под свой контроль, эти подразделения будут работать на разных участках.

Сообщение об этом также опубликовано в официальном аккаунте украинского МВД в Twitter. Подписчики отнеслись к идее МВД весьма скептически: одни отмечают, что "у нас вся власть работает в виртуальной реальности", а другие предполагают, что создание новых подразделений нужно для того, чтобы получить больше денег из бюджета.

На Украине уже действуют некоторые "виртуальные" структуры — например, в Киеве работает так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, а президент Петр Порошенко назначил своего полномочного представителя на полуострове.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.