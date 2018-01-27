Сотрудника МИД Азербайджана обвиняют во взяточничестве

БАКУ, 27 янв – РИА Новости. Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) сообщила в субботу о проведении спецоперации, в ходе которой задержаны сотрудник МИД и офицеры погранслужбы Азербайджана, обвиняемые во взяточничестве.

"В результате совместных комплексных оперативно-технических мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой, были выявлены факты вымогательства при оформления виз для иностранных граждан при переходе ими границы Азербайджанской Республики. Сотрудники спецслужб зафиксировали получение денег, превышающих официальную оплату, при получении визы", — сообщила пресс-служба СГБ.

Уточняется, что 26 января 2018 года в результате оперативно-следственных мероприятий в международном аэропорту Гейдара Алиева был задержан 3-й секретарь визового отдела международного аэропорта Консульского управления МИД Азербайджана Эльтон Закир оглу Халили. Сотрудник МИД обвиняется в получении взятки при оформлении визы.

"Кроме того, сотрудниками СГБ были задержаны работники контрольно-пограничного управления погранслужбы в международном аэропорту — старший лейтенант Летиф Фархад оглы Зейналов и прапорщик Заур Талех оглу Гасымлы, обвиняемые в получении взяток при осуществлении процедуры пограничного контроля. В ходе оперативных мероприятий иностранные граждане дали показания против обвиняемых лиц, в результате обыска у которых обнаружено большое количество купюр в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

Следственное управление СГБ проводит расследование по указанным фактам.