Чешские специалисты по противохимической защите обучат иракских коллег

ПРАГА, 27 янв – РИА Новости. Чешские военные специалисты по противохимической защите вылетели в субботу в Ирак, где будут передавать свой опыт местным военнослужащим, сообщила журналистам в субботу глава Минобороны Чехии Карла Шлехтова.

"Мы провожаем сегодня в командировку в Ирак 12 военных химиков. Противохимическая защита является одной из наших специализаций, специалисты из либерецкого полка поделятся своим богатым опытом с иракскими военнослужащими. Это еще один наш заметный вклад в дело стабилизации ситуации в Ираке", — сказала Шлехтова.

Она напомнила, что в Ираке уже работают пилоты и авиатехники, обучающие местный персонал управлению чешскими штурмовиками L-159, а также полицейские инструкторы, ранее здесь был расквартирован также полевой госпиталь.

Выступивший перед журналистами командир отправляющегося в Ирак подразделения майор Петр Бреда сообщил, что чешские военные будут обучать местных коллег в специализированной школе, расположенной непосредственно на базе Al-Taji к северу от Багдада. "Мы должны научить их проведению радиационного, химического и биологического обследования местности и людей, а также химической очистке людей, техники и материалов", — сказал Бреда.