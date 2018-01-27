В Таджикистане заочно осудили супружескую пару за причастность к ИГ*

ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Супружеская пара с юга Таджикистана заочно приговорена к длительным срокам заключения за участие в боевых действиях в Сирии в рядах террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.

"Приговором областного суда заочно была приговорена супружеская пара: 32-летний Хайриддин Назруллоев к 18 годам тюремного заключения, а Соджида Рахматова — к 16 годам тюрьмы", — сказали в пресс-службе.

В соответствии с поправками в УК Таджикистана, уголовные дела в отношении находящихся за пределами страны подозреваемых рассматриваются при наличии неопровержимых доказательств их причастности к преступлениям. "Назруллоев и его супруга Рахматова подтвердили, что находятся в Сирии и воюют на стороне ИГ*. У следствия имеются неопровержимые видео- и аудиодоказательства, где они также утверждают, что не собираются вернуться на родину", —отметили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, следствием установлено, что супруги в 2016 году через турецкую территорию перебрались в Сирию и примкнули к ИГ*. За последние три месяца суд Хатлонской области заочно приговорил к длительным срокам заключения четырех боевиков ИГ?*.

Осужденные заочно при возвращении в Таджикистан могут обжаловать приговор суда и рассчитывать на помилование. В 2015 году в Таджикистане были приняты поправки в Уголовный кодекс, дающие властям возможность предоставлять помилование таджикским боевикам, добровольно отказавшимся от службы в иностранных военных группировках, вернувшимся домой и раскаявшимся в содеянном. Но помилованы будут только те, кто не принимал участия в боевых действиях.

*Террористическая организация, запрещена в России