Косачев рассказал, как остановить ядерную программу КНДР

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. КНДР будет продолжать развитие ядерной и ракетной программ до тех пор, пока существует угроза ее суверенитету, разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

"С большой долей вероятности ядерные испытания и ракетные пуски КНДР будут продолжаться до тех пор, пока существует угроза вмешательства во внутренние дела КНДР и линия на смещение этого режима извне, как это происходило в ряде других стран. Вмешательство во внутренние дела является одним из наиболее активно используемых инструментов внешней политики США. В Северной Корее самым внимательным образом наблюдали и за иракской, и за ливийской историями и делают из этого соответствующие выводы", — сказал Косачев, который находится с визитом в Японии.

"Разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии: с одной стороны – отказ от развития ядерной программы, с другой стороны отказ от попыток вмешательства во внутренние дела КНДР и гарантии уважения суверенитета. Без этого спираль будет развиваться по восходящей", — отметил российский сенатор.

Косачев подчеркнул, что в позициях РФ и Японии по вопросу КНДР существуют разногласия, но они носят не стратегический, а тактический характер. По его словам, если Япония вслед за США выступает за усиление давления на эту страну, то Россия и Китай считают необходимым применение "двухтрекового подхода": параллельно с давлением он предполагает снижение военного присутствия на Корейском полуострове и в регионе в целом.

"В данном контексте уместно говорить о Японии с ее планами внедрения наемной системы противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore). С нашей точки зрения, эта линия провоцирует дополнительную озабоченность со стороны Северной Кореи", — считает сенатор.

"Безответственное заявление (президента США Дональда) Трампа в части, касающейся иранской ядерной сделки, потому что ее нарушение создаст для Северной Кореи дополнительную мотивацию к тому, чтобы всеми силами защищаться о внешнего вмешательства через создание собственного ядерного оружия, добавляет озабоченности КНДР", — подчеркнул Косачев.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.