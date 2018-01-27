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Косачев рассказал, как остановить ядерную программу КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2382)
05:4327.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. КНДР будет продолжать развитие ядерной и ракетной программ до тех пор, пока существует угроза ее суверенитету, разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев рассказал о тенденциях межкорейского диалога
"С большой долей вероятности ядерные испытания и ракетные пуски КНДР будут продолжаться до тех пор, пока существует угроза вмешательства во внутренние дела КНДР и линия на смещение этого режима извне, как это происходило в ряде других стран. Вмешательство во внутренние дела является одним из наиболее активно используемых инструментов внешней политики США. В Северной Корее самым внимательным образом наблюдали и за иракской, и за ливийской историями и делают из этого соответствующие выводы", — сказал Косачев, который находится с визитом в Японии.

"Разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии: с одной стороны – отказ от развития ядерной программы, с другой стороны отказ от попыток вмешательства во внутренние дела КНДР и гарантии уважения суверенитета. Без этого спираль будет развиваться по восходящей", — отметил российский сенатор.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Россия не ведет двойной игры в обход санкций по КНДР, заявил Косачев
Косачев подчеркнул, что в позициях РФ и Японии по вопросу КНДР существуют разногласия, но они носят не стратегический, а тактический характер. По его словам, если Япония вслед за США выступает за усиление давления на эту страну, то Россия и Китай считают необходимым применение "двухтрекового подхода": параллельно с давлением он предполагает снижение военного присутствия на Корейском полуострове и в регионе в целом.

"В данном контексте уместно говорить о Японии с ее планами внедрения наемной системы противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore). С нашей точки зрения, эта линия провоцирует дополнительную озабоченность со стороны Северной Кореи", — считает сенатор.

"Безответственное заявление (президента США Дональда) Трампа в части, касающейся иранской ядерной сделки, потому что ее нарушение создаст для Северной Кореи дополнительную мотивацию к тому, чтобы всеми силами защищаться о внешнего вмешательства через создание собственного ядерного оружия, добавляет озабоченности КНДР", — подчеркнул Косачев.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
александр егоров
с кем договариваться-то? с пиндосами, слова и договоры которых и копейки ржавой не стоят?!
06:05
27.01.2018
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Руслан Фаткуллин
В физике есть такое понятие «принцип суперпозиции сил», это когда направленные в одну сторону векторы складываются. Так и в данном случае получается, что имея одинаковое направление действия с Японией и США, внешняя политика России усиливает позиции наших соперников в тихоокеанском регионе и в свою очередь ослабляет действия КНДР, вследствие того, что усилия Северной Кореи направлены в противоположную сторону. Проводя испытания и пуски ракет КНДР пытается защитить свой суверенитет, а России осуждая эти действия усиливает давление оказываемое американцами и японцами. Таким образом, внешняя политика РФ в отношении КНДР никак не способствует решению вопроса милитаризации корейского полуострова. В данной ситуации, с точки зрения объективных законов природы, для достижения баланса сил России необходимо поддерживать Северную Корею в ее стремлении отстоять свою независимость и наладить контакты с марионеткой США Южной Кореей. Как говорили в Советском Союзе - «Хватит лить воду на мельницу американского империализма», «Руки прочь от гордой и свободолюбивой Северной Кореи».
06:16
27.01.2018
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