Косачев рассказал, как остановить ядерную программу КНДР

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. КНДР будет продолжать развитие ядерной и ракетной программ до тех пор, пока существует угроза ее суверенитету, разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
"Разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии: с одной стороны – отказ от развития ядерной программы, с другой стороны отказ от попыток вмешательства во внутренние дела КНДР и гарантии уважения суверенитета. Без этого спираль будет развиваться по восходящей", — отметил российский сенатор.
"В данном контексте уместно говорить о Японии с ее планами внедрения наемной системы противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore). С нашей точки зрения, эта линия провоцирует дополнительную озабоченность со стороны Северной Кореи", — считает сенатор.
"Безответственное заявление (президента США Дональда) Трампа в части, касающейся иранской ядерной сделки, потому что ее нарушение создаст для Северной Кореи дополнительную мотивацию к тому, чтобы всеми силами защищаться о внешнего вмешательства через создание собственного ядерного оружия, добавляет озабоченности КНДР", — подчеркнул Косачев.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.