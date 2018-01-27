Косачев рассказал о тенденциях межкорейского диалога

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Позитивные тенденции по началу прямого диалога между КНДР и Южной Кореей могут "уйти в песок" после Олимпиады в Пхёнчхане при таком поведении Запада, об этом журналистам сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"Этот сигнал (о том, что сейчас Северная Корея увидела смысл в прямых контактах с Южной Кореей – ред.) должен быть по достоинству оценен и всячески поддержан. И когда американцы вместе со своими союзниками в регионе продолжают наращивать санкционное давление и действуют так, как будто ничего не происходит, — это ложная интерпретация происходящего и крайне опасный сюжет в развитии всей этой ситуации. Сейчас бы надо бы поощрять Северную Корею к тому, чтобы этот диалог со спортивно-олимпийской проблематики расширялся на другие актуальные темы двусторонних отношений. Но этого не происходит и в помине, и у меня есть подозрения, что при таком поведении наших западных коллег вот эта история может уйти в песок и сойти на нет. И это было бы крайне прискорбно", — отметил Косачев.

Он напомнил, что до сих пор Пхеньян занимал непримиримую позицию в отношении контактов с Югом, несмотря на те усилия, которые предпринимались Россией, в частности, на уровне парламентских контактов, для сближения двух стран.

"Это сдвиг в подходах Пхеньяна, в этом нет никаких сомнений. По парламентской линии в последние месяцы и даже годы мы неоднократно предпринимали усилия, чтобы содействовать прямым контактам между северокорейскими и южнокорейскими парламентариями. В последний раз мы такую попытку предпринимали в рамках 137-й ассамблеи межпарламентского союза, которая в октябре проходила в Санкт-Петербурге, где присутствовали обе делегации. И до того, и в Санкт-Петербурге мы слышали один и тот же ответ от северокорейских парламентариев — о том, что нет смысла в прямых контактах с представителями Южной Кореи, потому что они несамостоятельны", — сказал Косачев.