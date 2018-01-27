В Совфеде анонсировали визит председателя Палаты советников Японии в Россию

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Председатель верхней палаты японского парламента Тюити Датэ планирует посетить Россию с визитом после окончания сессии парламента, заявил председатель комитета по международным делам Совфеда РФ Константин Косачев.

"Нашей делегации было уделено подчеркнутое внимание. Он (Тюити Датэ — ред.) встречался с нами дважды: в Токио по завершении пленарной сессии и специально выезжал на Хоккайдо именно в связи с пребыванием там российских сенаторов. Он подтвердил свое намерение воспользоваться имеющимся у него приглашением от (спикера Совфеда) Валентины Матвиенко посетить Россию. Приглашение было сделано в 2016 году, он нам сказал, что по завершении сессии парламента, он будет готов воспользоваться этим приглашением и организовать визит в Россию. Предстоит согласовать графики, сроки, маршрут, но мы о такой готовности услышали", — сказал Косачев.

Приглашение посетить Россию было передано главе верхней палаты японского парламента Тюити Датэ Матвиенко во время ее визита в Токио в конце 2016 года.