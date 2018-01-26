МИД поблагодарил правительство Индии за посмертную награду послу Кадакину

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия признательна правительству Индии за посмертное присуждение государственной награды — ордена "Падма бхушан" — скончавшемуся в прошлом году послу РФ в Дели Александру Кадакину, заявил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

"Год назад, 26 января, к сожалению, был этот день омрачен уходом из жизни чрезвычайного и полномочного посла Александра Михайловича Кадакина, настоящего друга Индии, который посвятил всю свою жизнь укреплению традиционно дружественных связей между нашими странами. Мы отдаем дань памяти этого светлого человека и замечательного дипломата и выражаем признательность правительству Индии, удостоившему Александра Михайловича посмертно высокой государственной награды ордена "Падма бхушан", — заявил Моргулов на приеме посольства Индии в Москве по случаю Дня Республики Индии.

Моргулов отметил, что "Индия для России — проверенный временем надежный партнер", который вносит важный вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, решение региональных и глобальных проблем. По его словам, Россия дорожит отношениями с Индией, "которые отличает высокий уровень доверия и взаимопонимания".

Дипломат добавил, что стороны имеют потенциал обеспечить дальнейшее развитие политического диалога и плодотворного сотрудничества, которые "несомненно отвечает коренным, базовым интересам народов наших стран".

Он напомнил, что РФ и Индия плотно координируют позиции на международной арене. "Одним словом, мы видим в Индии единомышленника, союзника при построении полицентричного и справедливого миропорядка, основанного на строгом соблюдении норм и принципов международного права", — заключил дипломат.