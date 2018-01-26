МИД поблагодарил правительство Индии за посмертную награду послу Кадакину

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия признательна правительству Индии за посмертное присуждение государственной награды — ордена "Падма бхушан" — скончавшемуся в прошлом году послу РФ в Дели Александру Кадакину, заявил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.
Моргулов отметил, что "Индия для России — проверенный временем надежный партнер", который вносит важный вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, решение региональных и глобальных проблем. По его словам, Россия дорожит отношениями с Индией, "которые отличает высокий уровень доверия и взаимопонимания".
Дипломат добавил, что стороны имеют потенциал обеспечить дальнейшее развитие политического диалога и плодотворного сотрудничества, которые "несомненно отвечает коренным, базовым интересам народов наших стран".
Он напомнил, что РФ и Индия плотно координируют позиции на международной арене. "Одним словом, мы видим в Индии единомышленника, союзника при построении полицентричного и справедливого миропорядка, основанного на строгом соблюдении норм и принципов международного права", — заключил дипломат.